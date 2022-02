Vallavanem Maris Toomel põhjendas linnatänavate hooldamise lepingu ülesütlemist asjaoluga, et veebruari alguses sai vallavalitsus OÜ-lt N&V kirja, milles sooviti alates 16. veebruarist lõpetada Jõhvi linna tänavate hooldamine.

Mõõt sai täis

"Vallavalitsus tuleb sellele soovile vastu ja lõpetab töövõtulepingu poolte kokkuleppel alates 19. veebruarist," lisas ta. Toomeli sõnul on see kindlasti pretsedent ja ei ole vallavalitsusele lihtne, ent seda tuleb teha.

"Me oleme N&V esindajatega kohtunud ning andnud ka lisaaega lepingu tingimuste täitmiseks, viimati andsime N&V-le nädala teede hoolduses tekkinud puudujääkide kõrvaldamiseks, aga selle nädalaga ei ole midagi muutunud. Vajame siiski teenuseosutajat, kes peaks lepingu tingimustest kinni. Sellisel kujul ei saa edasi minna."

Vajame siiski teenuseosutajat, kes peaks lepingu tingimustest kinni. Maris Toomel

Valla maapiirkondade hooldamist käsitlevad lepingud ütleb aga vallavalitsus N&V-le üles, sest ettevõte ei täitnud lepingust tulenevaid kohustusi ajavahemikus 7. kuni 15. veebruarini ja vallavalitsus pidi otsima teisi teenusepakkujaid nende teede korrashoiuks.

Toomel ütles, et esialgu kasutatakse teede ja tänavate korrashoiuks ajutist lahendust, seda kuni uue hanke väljakuulutamiseni. Ajutine lahendus tähendab seda, et vallavalitsus saadab ametlikud pakkumused välja nendele ettevõtetele, kellega enne ümarlauas kohtuti ning kel on võimekus ja valmisolek teehooldusteenust osutada. Nende ettevõtetega tehakse ka ajutised lepingud kuni uue hanke võitja selgumiseni.

Tehtud juba kaks leppetrahvi

Sel nädalal tegi vallavalitsus N&V-le juba teise leppetrahvi linnas halvasti hooldatud tänavate tõttu. Kui esimene trahv oli 6000, siis nüüdne 7500 eurot.

Vallavalitsuse majandus- ja ettevõtlusspetsialist Arno Uprus, kes sel nädalal Jõhvi tänavate olukorda kontrollis, ütles, et trahvisumma oleks võinud olla tegelikult palju suurem.

"Trahvisime nende kohtade eest, kus olukord kõige jõhkram ja inimesed ei pääsenud liikuma," lausus Uprus. Tema sõnul pole trahvimises midagi erakordset: need on lepinguga reguleeritud ning ettevõte on ise nõustunud, et kui nende töö nõuetele ei vasta, on ette nähtud leppetrahv.

"See on sama nagu kingade ostuga. Kui teile müüakse praakkingad, siis teeb müüja kas allahindluse või ostab need tagasi."

Uprus ei oska öelda, miks N&V sel talvel oma tööga toime ei tule. "Nad kogu aeg räägivad, et saavad hakkama, aga tegelikult ei saa. Olen teinud ka ettepaneku, et loobugu siis osast rahast ja võtku kedagi kõrvalt appi, aga seda nad ka pole tahtnud teha," rääkis ta.