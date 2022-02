Poelettidelt kaovad Venemaa kaubad ja ekraanidelt Kremli propagandakanalid

Coop teatas reede hommikul, et lõpetab Ukrainas toimuva agressiooni tõttu Venemaa ja Valgevene kaupade müügi ning ka pakkumiste reklaamimise Venemaa kanalites. "Leiame, et praeguses olukorras ei ole põhimõtteliselt võimalik jätkata koostööd riikidega, kes on nii brutaalselt otsustanud vastu astuda demokraatlikule maailmakorrale," teatas ettevõte.