Ida-Viru ukrainlased: see on sõda Ukraina hävitamiseks

"See on õudne, 21. sajandil tapetakse inimesi," lausus Kohtla-Järve ukraina kultuuriseltsi Dva Koljorõ esimees ja Kohtla-Järve ukraina kultuuri muuseumi juht Tatjana Ivuškina. Reede hommikul saatis tema Kiievis elav sõbranna sõnumi, et nägi tänaval tanke, kuid ei tea, kas need olid Vene või Ukraina armee omad. "Ta teatas, et istub tütrega pommivarjendis, poeg läks sõtta... See on jube," sõnas Ivuškina.

Narvas tuleb meeleavaldus Laupäeva hommikul kell kümme on Venemaa konsulaadi ees Narvas kavas korraldada meeleavaldus, kus protestitakse Vene vägede Ukrainasse sissetungi vastu ning nõutakse sõja lõpetamist.

Venemaa soovib Ukraina hävitada

Ivuškina kuulab üht Ukraina raadiojaama, kuid vahepeal sealt peale muusika ning soovituste, kuidas inimesed peaksid sõjaolukorras käituma, midagi muud ei tule, sest ka raadio töötajad on varjendis.

Miks Putini Venemaa Ukrainale kallale läks, on Ivuškinale selge: "Venemaa ja Putin tahavad Ukrainat hävitada − see kõik on kestnud juba mitu sajandit."

Tal on raske arvata, millega see sõda lõppeda võib, kuid on kuulnud eri arvamusi alates sellest, et algamas on 3. maailmasõda, kuni selleni, et see on Venemaa lõpu algus.

Sillamäe ukraina kaasmaalaskonna Vodograi juhatuse liikmel Larissa Žitnikul on lähedasi peaaegu kõigis Ukraina suuremates linnades. Ööl vastu reedet ta magada ei saanud, sest suhtles kogu aeg sõbrannaga, kes oli sel ööl ränkade lahingute piirkonnas tööl.

Inimestel on hirm lähedaste pärast

"Jah, see on sõda. Kuigi sõda on Ukrainas kestnud juba kaheksa aastat," sõnas ta. Suheldes tuttavate ja sugulastega Ukrainas on ta tajunud, et paanikat inimestel pole, kuid on hirm oma laste ja lähedaste pärast.

Ta ei osanud täpselt öelda, mis on Venemaa kaugem eesmärk. "Eks nad tahavad jälle mingit tükki võtta. Nad uskusid, et suudavad Kiievi kahe tunniga ära võtta, kuid see neil ei õnnestunud."

Ukraina organisatsioonide assotsiatsiooni Eestis juht Vladimir Palamar võrdles Venemaa kallaletungi 24. veebruaril natside omaga, kui rünnak Nõukogude Liidu vastu algas samuti varahommikul. "Praegu lendavad ballistilised raketid keset Euroopat ja me ei saa aru, miks maailm vaikib," sõnas ta, lisades, et tegemist on genotsiidiga, mille käigus tapetakse Ukraina rahvast. "See on Euroopa rahvas, kes on Euroopale väga palju andnud."

Ta tõi näiteks Zmiinõi saare ründamise Vene rakettidega − rünnakus hävis Ukraina piirivalvekordon ning hukkus 13 Ukraina võitlejat, kes keeldusid alistumast.

Küsimusele, kuidas maailma riigid Ukrainat praeguses olukorras veel toetada saaks, vastas Palamar, et kui Euroopa ja NATO sulgeks õhuruumi, annaks see Ukraina vägedele võimaluse venelased maalt välja suruda ja "muuta nad väetiseks meie aedades".

Palamar lisas, et nad on Venemaa sissetungi algusest saanud tuhandetelt Eestimaa inimestelt toetavaid kõnesid ja sõnumeid. "Meie poole pöörduvad nii eesti kui vene keelt kõnelevad elanikud, kes avaldavad toetust ja pakuvad abi. Oleme Eesti rahvale väga tänulikud selle eest."