Harkivi oblastist pärit Teisaril elavad seal ka praegu vanemad. Tal on tuttavaid ka Tšernigivis, Sumõs ja teistes piiriäärsetes linnades, mis on viimastel päevadel olnud Venemaa vägede pommirünnakute all. Tulistatakse ja pommitatakse ka elumaju, haiglaid ja teisi avalikke hooneid. Muu hulgas pommitas Vene armee Teisari sõnul sodiks ka verekeskuse, kus ta ise käis veel Ukrainas elades regulaarselt verd loovutamas. "Kannatada said ka parajasti verd andnud inimesed. See on lihtsalt kuritegu inimsuse vastu. See on mingi absurd," oli ta hämmingus.