Narussova sõnul tuleb Venemaa sõdurite emade komiteesse tohutult palju kõnesid ja kirju emadelt, kes ei saa ühendust oma lastega, kes on saadetud Ukrainasse. "Neil pole midagi kaotada, nad otsivad midagi, mis annaks neile infot. Nähes oma poegade fotosid, on nad püüdnud nendega ühendust saada ja selgitanud ise välja, et nad on kas vangis või hukkunud. Aga isegi hukkunute surnukehade kogumisega ei tegele keegi!" sõnas ta telekanalile Dožd antud intervjuus, mida vahendas Novaya Gazeta.

Senaator ütles, et on püüdnud sõjaväelastele rääkida, et võiks leppida kokku koridorides, et vähemalt sõdurite surnukehad lahinguväljadelt ära tuua. "Nad ju lebavad seal maa peal, metsikud hulkuvad koerad närivad neid kehi, millest osa pole võimalik ka tuvastada, sest nad on põlenud. Milliste sõjaseaduste kohaselt on selline asi võimalik?" küsis Narussova, meenutades oma 1941. aastal rindele läinud isa sõnu, kes rääkis, et esimene asi pärast iga lahingut oli hukkunute kokku kogumine. Ta oli nördinud, et Venemaa kaitseministeerium on mitmeid päevi kestnud rasketes lahingutes inimkaotusi sootuks eitanud.

Narussova rääkis ka, et püüdis föderatsiooninõukogu komitee istungil tõstatada toimuva sõja tõepärase kajastamise teemat. Ta taunis tsensuuri ning meedia järelevalveorgani Roskomnadzor nõudmist, et edastada tohib vaid riiklike allikate infot. "Kõigile on selge, et riiklikud kanalid valetavad jumalakartmatult," ütles ta, tuues näiteks, kuidas Venemaa riiklik telekanal edastas mitmeid aastaid tagasi Ukrainast loo ema nähes risti löödud lapsest, mis osutus koletuks valeuudiseks, mis oli tehtud selleks, et õhutada Venemaal vaenu Ukraina vastu. "Miks me peaksime pärast seda uskuma riiklikke kanaleid?"