Venemaal on sõjavastase liikumisega ühinenud üle miljoni inimese

Nad pöörduvad ka terve mõistusega Venemaa inimeste poole, kelle tegevusest või sõnadest midagi sõltub. "Ühinege sõjavastase liikumisega, astuge välja sõja vastu. Tehke seda kas või selleks, et näidata maailmale, et Venemaal olid ja on inimesed, kellele pole vastuvõetav võimude alatus, mis on muutnud riigi ja Venemaa rahvad oma kuritegude relvaks," on kirjas petitsioonis.