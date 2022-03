Kas teie reedene tulek Ida-Virumaale on otseselt seotud sõjasündmustega Ukrainas?

Kindlasti. Oluline, et me kõik saame aru, et see Putini režiimi sõda Ukraina vastu on Kremli, Kremli juhtkonna, Putini sõda. See ei ole vene inimeste ja vene rahva sõda Ukraina vastu. Meil on ülioluline hoida Eestis kodurahu inimestevahelistes suhetes.

Hommikul Narva elektrijaamades inimestega kohtudes ütlesin, et nii see talv kui praegune julgeolekuolukord on näidanud, kui oluline on meie enda energia varustuskindlus. See tähendab, et pole mõtet rääkida, et põlevkivienergeetika kohe lõpeb. Me vajame seda.

Ida-Virumaal on tegelikult suur hulk inimesi, kes kiidavad heaks seda, mis Putin on Ukrainas korraldanud. Kas te olete juba riigikogu Keskerakonna fraktsioonis Ida-Viru saadikutele Mihhail Stalnuhhinile ja Dmitri Dmitrijevile esitanud palve selgitada oma valijatele, et see sõda pole õige?

Ma olen kõigile seda fraktsioonis öelnud ja 25. veebruaril mõistsid kõik Keskerakonna fraktsiooni 25 liiget Putini režiimi agressiooni Ukrainas hukka.

Oluline, et me siin Eestis loeksime neid väljaandeid, mis annavad usaldusväärset infot. Tahan tänada Eesti ajakirjandust, kes teeb praegu ka venekeelseid uudiseid. Olgu see siis ETV+, Raadio 4, Delfi, Postimees või Põhjarannik. Kutsun kõiki, kes tarbivad venekeelset meediat, kasutama neid väljaandeid.

Igasugused uudised, mis räägivad venekeelsete inimeste diskrimineerimisest Eestis, need, mis räägivad sellest, et Eesti hakkab ära võtma siin elavate inimeste elamislubasid jne − kutsun neid mitte uskuma. Eestis midagi sellist ei ole.

Mis sõnum on teil neile Eesti inimestele, kes suhtuvad Ukraina sõjalisse ründamisse mõistvalt?

Sellesse ei saa kuidagi mõistvalt suhtuda. Putin on oma peas otsustanud rünnata iseseisvat riiki, kus neil minutitel kahjuks surevad lapsed, nende emad-isad, tavalised inimesed, surevad ka sõjaväelased. Mitte keegi ei ole seda sõda ära teeninud ja ma loodan, et sellest saab üha rohkem inimesi aru ka Venemaal. See on puhtalt ühe mehe ja Kremli kuritegu.

Meie kohus on toetada Ukrainat ja sõjapõgenikke, neid vastu võtta. Anda neile igakülgset abi, et nad kiiresti tööle saaks, võtta selleks maha igasugused bürokraatlikud tõkked.

Kas vastab tõele, et riik pigem hoidub esialgu Ukraina põgenike paigutamisest Ida-Virumaa venekeelsetesse piirkondadesse, et vältida rahvuse pinnal konflikte venelaste ja ukrainlaste vahel?