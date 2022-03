Kohtla-Järve linnavalitsuse linnamajanduse peaspetsialisti Jelena Scharonbergi sõnul on Orul, Sompas ning Järve ja Ahtme linnaosas veel umbes seitsekümmend tühjalt seisvat munitsipaalkorterit, ent suurem osa neist on viletsas seisukorras ning elamiseks ei kõlba. Seetõttu ei tasu ka loota, et pagulaste saabudes nõudlus vabade munitsipaalelamispindade järele Kohtla-Järvel kasvab.