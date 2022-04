Politsei ei luba 9. mai tähistamisel kasutada sõjasümboolikat

Neljapäeval Kohtla-Järve linnavolikogus esinenud Ida prefekt Tarvo Kruup ütles, et politsei on võtnud hoiaku, et sõjas kasutatav sümboolika ei ole teretulnud. Ta märkis, et ei saa praegu veel täpselt defineerida, mis on sõjas kasutatav sümboolika, kuid ta arvestab, et selle hulka kuuluvad näiteks nii Georgi lint kui ka praegu Venemaa armee poolt sõjas Ukraina vastu kasutatav Z-täht ning sellise tähega masinat võib tõlgendada agressori masinana.