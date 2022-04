Opositsioon esitas umbusaldusavalduse Kohtla-Järve abilinnapeale

Volikogu liige Janek Pahka ütles, et umbusaldusavaldus on tingitud Riina Ivanova suutmatusest korraldada efektiivselt arenguteenistuse tööd. Pahka heitis talle ette, et Ivanova on arenguteenistuses kaotanud vajalikke ametikohti ja loonud samal ajal uusi. "Selle asemel et tegelda linna arengule kaasa aitavate küsimustega ning täita olemasolevaid ametikohti oma ala spetsialistidega, tegeleb Riina Ivanova uute ja täiesti arusaamatute töökohtade loomisega. Leiame, et see on tingitud Ivanova isiklikest, aga mitte linna huvidest," sõnas ta.