Õpilased teatasid tapmisest koolis − selgus, et nad tegid nalja

Mitu politseiautot ja kiirabibrigaad kihutasid esmaspäeval Jaama tänavas asuva põhikooli poole, sest kella poole ühe paiku sai häirekeskus tekstsõnumi, et Jõhvi koolis on toimunud tapmine.

"Algul arvasime, et tegu võib olla 9. klassi õpilastega, kellel oli samal päeval proovieksam. Aga ei, õnneks need on juba nii suured, et selliseid nalju ei tee," ütles Mihkelson.