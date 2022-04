Kohtla-Järve aasta emaks valiti Veronika Širokova

Širokova kandidatuuri esitasid konkursile lasteaia Pääsuke töötajad, iseloomustades teda nõnda: "Veronika Širokova on kaksikutest tütarde ema. Ta on viisakas, aktiivne, tähelepanelik, kohusetundlik ja loominguline. Ta leiab alati aega oma aktiivsetele ja elavatele lastele ning osaleb aktiivselt ka lasteaia elus. Ta on aktiivne suhtleja ning mõtleb alati sellele, kuidas üht või teist olukorda paremaks muuta. Oma tihedale ajakavale vaatamata leiab ta alati aega hoolitseda selle eest, et tema lapsed oleksid terved, areneksid ja laiendaksid oma silmaringi, osaleksid linna lasteüritustel ning tegeleksid hobidega. Peale selle arendab ta end pidevalt ka pedagoogikavaldkonnas ning osaleb täienduskoolitustel."

"Kahjuks ei olnud konkurss nii aktiivne, nagu me tahtnuks," märkis Anton Dijev. "Varasemate aastate kogemus (Kohtla-Järve aasta ema konkurssi korraldatakse 2016. aastast − toim.) on näidanud, et Kohtla-Järvel on palju väärt kandidaate, ja mitte ainult õppeasutustes, vaid ka teistes tegevusvaldkondades. Need on meie naabrid, kolleegid, sõbrad, emad... Tahaks väga, et linnaelanikud oleksid veidi tähelepanelikumad ja aktiivsemad ning räägiksid rohkem neist, keda nad teavad ja kelle üle uhkust tunnevad."