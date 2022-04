Veteranide ühendus kutsub üles 9. maid pereringis tähistama

Kohtla-Järve veteranide ja pensionäride sõpruskonna juhi Valeri Tumko sõnul on viimasel kahel aastal piiranud pidulike sündmuste läbiviimist koroonaviirus, ent langenud sõdurite hauad on sellest hoolimata alati lilledega kaetud olnud.

Tumko rõhutas, et mingeid üritusi nende sõpruskond sel päeval korraldada ei plaani. "Ent inimestelt ei saa ära võtta sündmust, millega nad on aastakümneid oma lähedasi ja sõpru mälestanud. Keegi ei keela tuua lilli ja süüdata küünlaid, seisatada korraks ja langetada pea nende auks, kes andsid oma elu selle nimel, et teised rahus elada saaksid."

"Toonaste sündmuste tunnistajaid jääb iga aastaga üha vähemaks − meie nimekirjas on ainult 11 inimest. Kõik nad on kõrges eas, paljud neist ei käi kodust väljaski. Kuid meie sõpruskonna liikmete seas on ka Leningradi blokaadi üleelanuid, endisi koonduslaagrite vange, tagalateenistuses olnuid − umbes 180 inimest. Kõigile neile ja nende lähedastele on 9. mai tähtis mälestuspäev."