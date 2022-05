Veel hiljuti tundus see Kohtla-Järvel Uus tn 1a paiknev 32 korteriga maja üsna perspektiivitu, ent tasapisi on sealsed probleemid võlgnikega lahenenud ning maja välisilme ja mainegi muutumas. Ühistu esimees Tamara Abrajeva usub, et ajapikku leiavad isegi kõige kehvemas seisukorras korterid endale uue omaniku.

Venemaalastest korteriomanike kommunaalvõlad ei ole ühistutele uus probleem. Ent kuna Vene pangad on sõja tõttu sanktsioonide all ja rahaülekannete tegemine raskendatud, on ühistujuhid mures, et nende hallatavates majades võivad kommunaalvõlad kuhjuma hakata.