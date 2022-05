Rännaklavastus toob Narva inimestele lähemale

"Räägitakse, et kunagi olla Narva-Jõesuus ilutsenud Vene turistidele mõeldud plakat "Eesti on lähedal". Võib-olla on see luiskelugu, kuid seda on aastaid naljaviluks räägitud. Narva on isemoodi, venelik, teistsuguse kultuuri ja mentaliteediga, võõristust tekitav, kuid ta on ikkagi siinsamas, ta on oma, Eesti linn," tõdes peaprodutsent Natalja Matšenene.