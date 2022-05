Politsei otsib: Raplamaal kadunud naised võivad olla Ida-Virumaal

Viktoria ja tema tütred Valeria ja Anelja lahkusid oma kodust Raplamaal möödunud aasta oktoobris. Politsei on kogunud kõikvõimalikku infot nende võimalike viibimispaikade kohta, kuid naiste asukohta ei ole õnnestunud kindlaks teha.

Praeguseks kogutud info viitab, et naised võivad olla Ida-Virumaal. Politseil ei ole alust arvata, et naiste elu oleks ohus.

64aastane Viktoria on umbes 160 cm pikk, kõhnema kehaehitusega, tal on tumepruunid juuksed ja hallid silmad.

39aastane Valeria on umbes 168 cm pikk, kõhnema kehaehitusega, tal on pruunid silmad ja tumedad juuksed.

31aastane Anelja on umbes 165 cm pikk, kõhnema kehaehitusega, pruunide juuste ja pruunide silmadega.

Naised suhtlevad nii eesti kui ka vene keeles.Politsei palub kõigil, kes on naisi näinud või kes teavad, kus nad võiksid olla, anda sellest teada hädaabinumbril 112 või Kesk-Eesti politseijaoskonna telefonil 5302 4826. Ühtlasi palub politsei kontakteeruda naistel endil, andmaks lähedastele märku, et kõik on korras.