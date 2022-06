Toila lasteaia sulgemise hirmus vanemad: lastest on kahju

"Naerumeri on Ida-Virumaal unikaalne ning tuntud mitte ainult oma nüüdisaegse hoone ja kvalifitseeritud personali, vaid eeskätt pedagoogilise pädevuse poolest. Terves meie lasteaias on rakendatud Virumaal täiesti unikaalne Reggio Emilia pedagoogika. See on innovatiivne, lapse sünnipärasele õppimisvõimele toetuv ning väljendusrikkuse arendamisele suunatud lähenemisviis."

Lastevanemad toovad ka välja, et Reggio Emilia lasteaedade, aga eriti just Toila lasteaia tegevuse ja pedagoogiliste tulemuste vastu tunneb suurt huvi Tallinna ülikool, kes panustab selle nüüdisaegse õpetamisstiili arendamisele ja levitamisele üle Eesti.

Ootavad sõltumatut eksperdiarvamust

Lasteaiale toetuskirja saatnud haridus- ja teadusministeeriumi alushariduse valdkonna peaeksperdi Tiina Petersoni kinnitusel on Naerumeri olnud Eestis ja Ida-Virumaal suurepärane eestvedaja lapsest lähtuva ja eestikeelse hariduse edendamisel. "Toila vallavalitsuses peavad olema põhjalikult läbi mõeldud haridusasutuste võrguga seotud otsused, et lastele ja peredele oleks jätkuvalt tagatud alushariduse hea kvaliteet ja kättesaadavus."

Toila vallavolikogu esimees Etti Kagarov sai kutse teisipäeva õhtul lasteaias toimuvale kohtumisele. "Loomulikult on vaja kohtuda ja rääkida, aga see on ka selge, et Toila vald ei pane ju lasteaeda kinni. See on omaniku otsus ja temaga pole veel kohtuda õnnestunud."