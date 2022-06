Juulist alates 107. buss enam keskhaiglani ei sõida

Viimased poolteist aastat on varem puhtalt maakonnaliinina sõitnud 107. bussi rahastanud ühistranspordikeskus ja Jõhvi linn kahepeale. Juulist jätkab see liin linnaliinina, mis tähendab, et tasuta saavad sõita ainult Jõhvi valla elanikud, kes soetavad R-kioskist sõidukaardi ja selle pilet.ee veebikeskkonnas isikustavad. Kes mingil põhjusel isikustamisega ise hakkama ei saa, võib abi küsida vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.