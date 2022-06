Andurid mõõdavad Kukruse mäe temperatuuri

Kukruse aherainemägi asub Toila vallas riigimaal ning sinna on ladestatud umbes 1,3 miljonit tonni põlevkivi rikastamisjääke. Mäe pindala on 4,85 ha ja suhteline kõrgus 40 meetrit.

Mägi on kahel korral pikema perioodi vältel põlenud. See omakorda on ohtlike ainete tekkimise peamine põhjus, kuna vingugaasi olemasolu viitab mäe sees toimuvale jätkuvale põlemisprotsessile või poolkoksistumisele.