Narva piiripunkti juurde pandi infotelk Ukraina põgenikele

"Meil on võimalik seda teha nädala jooksul, kuid pidevalt oleks väga raske," rääkis Rannula, kes leiab, et sellise infopunkti peaks avama ametivõimud. Tema sõnul on telgist räägitud juba ammu, kuid võimuesindajad on väitnud, et seda teha ei tohi. "Alles nüüd hakati millegipärast lubama. Võib-olla seetõttu, et põgenikekriis pole enam nii suur ja 9. mai on kah läbi," sõnas ta.