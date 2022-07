Parempoolseid pole, vasakpoolseid ka

Pärast uue valitsuse koalitsioonikokkuleppe peamiste punktide ja nende ligikaudse maksumuse avalikuks saamist kõlas mitmest suust jälle tuttav retooriline küsimus: kas Eestisse üldse mõni parempoolne erakond alles on jäänud? Kas siis see on tõesti omaaegne Mart Laari Isamaa või kas tõesti tunneb veel ära Siim Kallase aegse Reformierakonna?