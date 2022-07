Sompa soojustorustiku seisukord on endiselt kontrollimata

Kohtla-Järve väikelinnaosi teenindava munitsipaalettevõtte OSK Grupp direktor Deniss Veršinin sõnas, et Kohtla-Järve linnapea Toomas Naela poolt eelmisel talvel mikrorajooni elanikele antud lubadust ei ole unustatud: vajalikud uuringud saavad tehtud, kuid hiljem.

"Linnapea andis majandusteenistusele ülesande viia läbi nende tööde hange ja spetsialistid valmistavad dokumente ette. Ent kuna praegu on puhkuste aeg, on see protsess veidi toppama jäänud," sõnas ta.