Kohtla-Järve linnaorkester tähistab juubelit suure kontserdiga

"10. novembril tähistame oma 30. sünnipäeva. Spetsiaalselt selleks puhuks oleme kokku pannud poolteise tunni pikkuse kontserdikava, mille raames esitame erisugust muusikat: marsse, estraadipalu, filmimuusikat ja palju muud," sõnas Kohtla-Järve linnaorkestrit alates 1998. aastast juhatav dirigent Aleksandr Saveljev.

Kohtla-Järve on üks väheseid linnu, millel on oma orkester. Kohtla-Järve visiitkaardiks olev orkester on tuntud kogu piirkonnas, kaunistades paljusid linnas ja siit kaugemalgi peetavaid pidusid ja üritusi.

Orkester on Aleksandr Saveljevi sõnul elusorganism ja muutub pidevalt, kuid selle arvuline koosseis on enam-vähem kogu aeg ühesugune: 25-27 inimest. Orkestriliikmete vanus ulatub 15.-87. eluaastani.

Kolmekümne tegutsemisaasta jooksul on välja vahetunud rohkem kui pooled orkestri liikmed, ent kogenud professionaalide tuumik on jäänud samaks.

"Kes sõidab ära teise linna, kes lahkub tervise pärast, noored lähevad kaitseväkke või õppima, orkestris aga on vajalik ja tähtis iga hääl," rääkis Savlejev. "Õnneks pakuvad kunstide koolid täiendust: meie seas on palju õpetajaid, kes toovad siia oma andekaid ja asjahuvilisi õpilasi. Jäävad need, kes mõistavad, et orkestris mängimine ei ole mitte meelelahutus, vaid suur töö ja vastutus."

Kolmekümne aasta jooksul on Kohtla-Järve linnaorkester üle elanud erinevaid aegu ning ega praegugi kõik lihtne ole. "Aga õnneks on meil nüüd Kohtla-Järve kunstide koolis soe ja hubane ruum, kus kokku saame ja harjutame. Uuendame tasapisi ka oma pillikogu, sest teame ja näeme, et inimesed armastavad meie orkestrit ja ootavad meie esinemisi. Anname endast parima, et kinkida oma juubeli puhul kuulajaile tõeline pidupäev," lubas Saveljev.