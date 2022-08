Küttepuude müüjad otsivad toormaterjali tikutulega taga

"Küll müüks, kui oleks, mida müüa," ütlevad pikki aastaid maakonna elanikke küttepuudega varustanud mehed kui ühest suust, et sellist olukorda pole kunagi varem olnud. Küttepuu, mida halgudeks teha, on lihtsalt otsas ja seda juurde saada on peaaegu võimatu.