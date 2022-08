Omavalitsused ootavad muinsuskaitseametilt rohkem raha ja paindlikkust

Toila vallavanem Eve East rääkis uhkusega Toila alevikus Pikal tänaval määratletud miljööväärtuslikust alast, kus asub ka mitu muinsuskaitse all olevat ehitist, ent pidi tõdema, et Kukruse mõisa vana kuivati konserveerimisega jäid nad rahahätta.

"Saime küll muinsuskaitseametilt toetust, ent hinnapakkumine tuli kolm korda kõrgem kui olime koos valla osalusega arvestanud. Nii et kandsime toetuse tagasi ja see töö on siiani tegemata. Muinsuskaitse on väga mõistev olnud ja pole meilt seda konserveerimist ka pingeliselt nõudnud."