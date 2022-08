Viktor Morozov hüppas Kolumbias isikliku rekordiga juunioride MMil finaali

Kui eeldatav favoriit Jaydon Herbet oli ka eelvõistlusel ülejäänutest selgelt parem, hüpates 16.37, siis tema järel veel normist jagu saanud kuue noormehe tulemusi lahutas vaid 20 sentimeetrit. See tõotab finaalis tasavägist heitlust medalite pärast ja selles konkurentsis on ka sel suvel Jõhvi gümnaasiumi lõpetanud ja Kohtla-Järve klubis Atleeitka treeniv Viktor Morozov.

Temas treener Aleksandr Hvorõhh ütles enne ärasõitu, et edu nendel tiitlivõistlustel sõltub suuresti kohanemisvõimest. Võistlused toimuvad ekvaatori lähedal Vaikse ookeani ranniku läheduses rohkem kui kahe miljoni elanikuga Cali linnas, mis asub tuhande meetri kõrgusel. "Tuleb kiiresti harjuda nii ajavahe kui ka kliimaga," ütles treener, kes samuti Lõuna-Ameerikasse lendas.

Kolmikhüppe eelvõistlus näitas, et Viktor Morozov kohanes oludega väga hästi.

Juunioride MMil osaleb veel teinegi Hvorõhhi õpilane, Anna Panenko, kes sai kaugushüppe eelvõistlusel kirja tulemuse 5.70, mis finaali ei viinud ja andis kokkuvõttes 29. koha. Panenko on aga enamikust konkurentidest aasta-kaks noorem ja tema eeldatav tugevam ala on kolmikhüpe, mille eelvõistlus on reedel.