Hääletud etturid

Mina arvan, et 1990. aastatel kohalikele saadikutele kehtinud keelenõuete taastamises on ratsionaalne iva sees. Ja asi pole sugugi venelastel "kruvide koomale tõmbamises". Võimalik, et mõned poliitikud tõepoolest nii arvavad. Mulle teeb muret muu: praegustes tingimustes peaksid vene elanikkonnal olema kohapeal täisväärtuslikud esindajad, mitte mingid ersats-saadikud. Ma ei võrdsusta keelt ja inimese vaateid või erakondlikku kuuluvust.

Mul on ees üks huvitav tabel. Selles on protokollidest pärit andmed, mitu korda on Jõhvi vallavolikogu liikmed selle aasta kaheksa kuu jooksul üldkoosolekutel esinenud ja mitmel saadikukomisjoni istungil on nad kas või kordki sõna võtnud. Neist neli ei ole ei siin ega seal mitte sõnagi öelnud. Veel kolme häält võis sel aastal kuulda vaid ühel korral. Ma ei hakka kõiki nimesid üles lugema, kuid märgin, et neist seitsmest kuus on vene emakeelega saadikud ja nii palju kui mina olen võinud veenduda, ei räägi nad eesti keelt kas üleüldse või ei valda seda piisavalt.

Saadikukorpuse keeleliselt nõrgad kohad on viljakas pinnas "fraktsioonilise ühtsuse" ettekäändel mõjuvõimuga kauplemiseks ja poliitiliseks niiditõmbamiseks. ALEKSEI NAUMKIN, Jõhvi vallavolikogu liige

Neist üks − Aleksandr Romanovitš − esines hiljutisel eelarvekomisjoni istungil üldse koos tõlgiga. Hämmastav, et säärane "riigikeeleoskus" ei takistanud võimukoalitsioonil teda Jõhvi esindajana omavalitsust teenindava Järve Biopuhastuse nõukogusse määramast!