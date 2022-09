Kas Parempoolsetel on lootust?

Napilt pool aastat enne valimisi loodud erakonnal seisab ees suur töö. Isegi kui tegemist on parteiga, kuhu kuulub hulgaliselt poliitikas osalemise kogemusega inimesi, tuleb lühikese ajaga teha hiiglaslik pingutus, millest tänaseks on läbitud vaid esimene osa, 500 liikme kokkusaamine.

Puhttehniliselt on riigikokku pääsemiseks reaalse võimaluse avamiseks tarvis üles seada kandidaadid kõigis 12 valimisringkonnas, seda on mitme väikse erakonna kogemus tõestanud. Lisaks tuleb erakonna brändile usutavuse ja inimliku suhestumise võimaluse andmiseks leida ringkondade esinumbrid, kes konkreetses Eesti nurgas, aga soovitavalt üle Eesti enne veidigi tuntud on. Kokku räägime ligi 100 inimesest, tuntud kandideerijaid võiks olla vähemalt 10.