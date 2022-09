​Narva kolledži õppejõud alustab ekstreemset kuue päeva jooksu

Balatoni järve ääres ligemale 927 meetri pikkusel tasasel asfaltkattega ringil peetav võistlus seisneb selles, kes osalejatest suudab 144 tunni jooksul jätta selja taha rohkem kilomeetreid. Iga osaleja valib ise taktika, kui pikalt järjest joosta või kõndida, kui palju aega kulutada söögipausideks ja magamiseks raja ääres paiknevates kämpingumajakestes. Start antakse neljapäeval kell 13 ja finiš on järgmise nädala kolmapäeval samal ajal.

Kiisla sõnul püüab ta ületada selle ekstreemse ala Eesti rekordit 537,52 kilomeetrit, mis kuulub Kadri Pooritsale, kes läbis igal ööpäeval keskmiselt ligemale 90 kilomeetrit. "Lähen püüdma parimat, aga tuleb arvestada, et sel alal võivad kõikvõimalikud ettenägematud asjaolud tulemust mõjutada," lausus Kiisla.

Eelmisel aastal läbis ta samal rajal üle 430 kilomeetri. Esimestel päevadel läbis Kiisla vaheldumisi joostes ja kõndides 70-80 kilomeetrit ööpäevas, kulutades unele vaid neli tundi. Viimastel päevadel hakkas talle üha tugevamalt valu tegema jala luuümbrise põletik ja eelviimase päeva õhtul otsustas ta hoo maha võtta ja lubas endale üle pika aja ka esimese pikema une viimase kuue päeva jooksul. "Ulun suurest rõõmust juba praegu, kuigi lõpuni on üle ööpäeva minna. See on lihtsalt nii äge!" kirjutas ta oma blogis, kui oli juba 400 kilomeetrit selja taha jätnud.