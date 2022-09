Jõhvis vaeti rahvustevahelist dialoogi ja rahu loomise edendamist

"Meie ümarlaud koondab endiselt 36 Eesti rahvuskultuuriühendust: kedagi ei ole juurde tulnud, aga keegi pole ka ära läinud. See tähendab, et inimesed on valmis suhtlema ja tahavad seda teha," selgitas ta. "Ajad on keerulised ning tegudes ja sõnades peegeldub see, mida valjult kommunikatsiooniks nimetatakse − siin on, mille poole püüelda. Alati on parem, kui inimesed oma infot otseallikatest saavad, seepärast kutsusime osalema eksperte, kes tõstatasid palju meile muret tegevaid teemasid."