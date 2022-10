Tuntuim eestlane Jaapanis Kaido Höövelson tahab saada idavirulaste eestseisjaks

See oli loogiline samm. Olen ehitanud Jaapani ja Eesti vahele silda mitmesugustes rollides. Olles 15 aastat Jaapanis elanud ja olles kuulsaim eestlane seal, olid mulle seal küll mõned uksed irvakil nii Eesti ettevõtjate kui ka Eesti riigi huvides, aga poliitikuid ja riigitegelasi võetakse Jaapanis hoopis teiste standardite järgi vastu. Mul on praegu oluliselt lihtsam minna Jaapanisse ja öelda, et ma olen endine sumomaadleja ja sealne telestaar, aga ka Eesti parlamendi liige.