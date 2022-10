Kuriteokahtlustuse on saanud juba enam kui kolmandik Kohtla-Järve volikogust

Kohtla-Järve volikogu 25 liikmest üheksa on nüüd kriminaaluurimise all.

Sel nädalal jätkus Kohtla-Järve suur korruptsiooniskandaal sellega, et eelmisel nädalal kuriteokahtlustuse saanud 11 inimesele lisandus veel kuus, kellest viis on volikogu liikmed. Nüüd on kahtluse all juba üheksa volikogu liiget 25st.