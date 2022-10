Eesti energiajulgeoleku võti peitub Venemaal paiknevatel Eesti aladel

Pärast seda, kui Venemaa Ukrainas agressiivse sõja valla päästis, on Eestis üha valjemalt hakatud rääkima sellest, et Narva elektrijaamade töökindlus ja ühes sellega kogu Eesti energiajulgeolek on ettearvamatult käituva Kremli kätes. Valitsuse õhutusel on energeetikud asunud sellele probleemile kiirkorras lahendusi otsima.