Ossipenko kaitsja leiab, et umbusaldused kõrvaldasid korruptsiooniohu Kohtla-Järvel

Jüri Leppik esitas reedel, 28. oktoobril prokuratuurile taotluse, et prokuratuur loobuks vahistamistaotlusest, kuna korruptsiooniohtu tema hinnangul enam ei ole, kirjutas Postimees.

Kaitsja toob taotluses välja selle, et 27. oktoobril tagandas Kohtla-Järve linnavolikogu volikogust ja linnavalitsusest kõik ametiisikud, kes on saanud prokuratuurilt kahtlustuse. "Sellega on prokuratuur saavutanud kiire ja efektiivse muutuse Kohtla-Järve võimu teostavate isikute osas ning kahtlustuse saanud isikud enam võimu ei teosta," märgib Leppik.