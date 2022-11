Kiirabi osutab sageli vaid transporditeenust

"Näen, et inimeste abivajadus on muutunud ja kõige taga peidab ennast laiem sotsiaalne probleem, mis hõlmab tervet tervishoiusüsteemi. Põhiprobleemiks on, et inimestel ei ole praegu oma muredega kuhugi pöörduda, seega helistatakse hädaabinumbrile 112 ja palutakse kiirabi," lausus Sepp.