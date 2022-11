Linda Kliinik kutsub HIV-testima kaubanduskeskusesse ja ööklubisse

Testi saab teha tasuta, kiirelt ja konfidentsiaalselt, selleks on kaubanduskeskuses ja ööklubis sisse seatud ala, mis on teistest külastajatest eraldatud.

Narvas tegutsev meditsiiniasutus Linda Kliinik korraldab selliseid testimisüritusi väljaspool oma tööruume seepärast, et jõuda ka inimesteni, kes muidu ehk end testima ei tuleks. "HIV-testimine võiks inimese puhul, kes elab regulaarset suguelu, kuuluda normaalse intiimhügieeni juurde," sõnas Linda kliiniku juht Kristiina Vainomäe. "See on parim ja odavaim viis kaitsta ennast ja oma partnerit."