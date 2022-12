Narva kolledži õppehoone – linna uuema aja maamärk

Arhitektide Siiri Vallneri, Indrek Peili ja Katrin Koovi loodud hoone välimus Narva vanalinnas tekitab ka praegu veel vaidlusi. Päris lustlik on Narvas valgusfoori juures rohelist tuld oodates kuulata pealt kahe vanema proua diskussiooni kolledžihoone linnaruumi sobilikkuse üle. Üks on kategooriliselt sellise väljanägemisega majade vastu, teisele aga meeldib maja väga, sest seal on kohvik ja saab käia üritustel.