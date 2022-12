Astri Grupp ei pea Narva uue turu rajamist esialgu majanduslikult mõttekaks

Tallinna arhitektuuribüroo KOKO Arhitektid on koostanud Narva Fama 1 asuvale krundile kavandatava turu esialgse kavandi. Tegemist on Fama ja Lidli keskuse vahel paikneva hoonestamata maaga. See 0,53 hektari suurune maatükk on Astri Gruppi kuuluva Fama Investi omanduses.