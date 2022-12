Narvas kõlas Ukraina sõja ohvrite mälestuseks Barberi "Adagio keelpillidele"

Ameerika helilooja Samuel Barber lõi oma "Adagio keelpillidele" ("Adagio for Strings") 1936. aastal ning see on tema tuntumaid teoseid. 2004. aastal nimetasid BBC kuulajad selle klassikalise muusika üheks kurvemaks muusikateoseks, mis kunagi loodud.