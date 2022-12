Kohtla-Nõmmelt pärit Karolin Kaivoja valiti jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri kohtunikuks

"See, mida Karolin on nüüdseks saavutanud, on super," sõnas Tutk, lisades, et Karolini pääs EMile on tugev promo Eesti jalgpallile. "See näitab, et kõva tahtmise ja tööga on võimalik ka väikesest Eestist kaugele jõuda. Välismaal nähakse, et Eestis tehakse midagi õigesti, sest meil on kohtunikke, vaatlejaid ja hästi tugev naiskohtunik."