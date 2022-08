Karolin Kaivoja on jõudnud Kohtla-Nõmme "heinamaalt" jalgpallipühamu Wembley murule

Kui rahusvahelistes mängudes on Karolin Kaivoja ametis naiskondade kohtumistes, siis Eestis on ta kohtunike brigaadis ka meeste mängudes. See pilt on tehtud tänavu kevadel, kui Kaivoja oli joonekohtunik Narva Transi ja Nõmme Kalju kohtumises.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik