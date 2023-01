Savitöö ja kõhutantsuga hakkab võõras keel vabalt külge

KeraamESTika on Kiviõli kunstide koolis koos käinud oktoobri algusest ning selle aja jooksul on Kaie Pungase juhendamisel valminud kruusid, taldrikud ja võitoosid, aga jäänud külge ka hulk uusi sõnu.

Nadežda Raku, kes teeb ühes jõulukuu tunnis parasjagu salvrätikarbile kaant, ütleb, et "kaas" oli talle uus sõna. Eelmisel kohtumisel oli juttu, et kaan imeb verd, aga kaas käib karbile peale. "Iga kord tuleb mõni uus sõna, mille ma kirja panen, et mitte ära unustada. Näiteks sõna "pillamine": ära pilla kruusi ja ära pilla raha. Ma polnud sellist mitme tähendusega sõna kunagi kuulnud."