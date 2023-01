Jõhvi kunstikool ja spordikool on suutnud oma majade juurde viivad kõnniteed lumest ja jääst täiesti puhtaks teha. Samal ajal on promenaaditee, mida mööda on vallavõimud ja Jõhvi põhikooli juhtkond soovitanud lastel paarsada meetrit eemal olevatest parklatest uude koolimajja tulla, veekihiga kaetud, jäine ja libe.