Laulupeo eelproovidega tegid otsa lahti poistekoorid

Jõhvi põhikooli laulupoisid Hendrik Metsatalu ja Tauri Nõmmiste usuvad, et nende koor on heal tasemel ja pääseb suvel laulukaare alla. Otsustav ettelaulmine tuleb aprillikuus. Esimeses eelproovis tuleb neil loosi tahtel näidata, kui hästi on selgeks saadud Kadri Voorandi uudisteos "Kõik on alles ees".