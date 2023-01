Uus spordiklubi on iseteeninduslik. See tähendab, et kohapeal treenereid ega administraatoreid ei ole. "Tallinnast keegi Jõhvi trenni andma ei tule," ütles klubi juhataja Andrus Murumets, kes on ise võitnud Eesti rammumehe tiitli seitsmel korral ja osalenud ka maailma tugevaima mehe võistlusel.