Toila valla merekonteineris noortekeskus läheb liikvele suvel

Merekonteineri ümberehitamise hankele tuli kolm pakkujat, võitis osaühing Quick Property Management. "Leping on allkirjastatud ja läheb tööks," rõõmustas Toila valla noorsootööjuht Maarja-Liisa Lepsalu.

Lepingu järgi peaks merekonteiner valmima 30. aprilliks. "Ehituse keskpaigas on soov projekti algatanud noortega sõita tehasesse, et saada aimu, millistes tingimustes ja kuidas käib ühe merekonteineri ümberehitamine, ning kohtuda ka nende imeinimestega, kes noorte idee pärisellu rakendavad. Nii on kogemusõppe moment juures," selgitas Lepsalu.