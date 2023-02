PILDIGALERII ⟩ Narva tähistas Eesti sünnitunnistuse sünnipäeva

President Lennart Meri nimetas 1995. aastal Tartu rahulepingut Eesti sünnitunnistus. "Me ei loobu kunagi selle rahulepingu põhimõtetest. Tartu rahuga sai Eesti rahvusvahelise tunnustuse iseseisva riigina. Sellepärast on küsimus nii tähtis ja nii tundlik eestlastele,” ütles ta tookord.

Eesti delegatsiooni juht Jaan Poska on meenutanud, et temale olid suurimaks tunnustuseks selle töö eest ühe tänava ääres seisnud naisterahva sõnad, kui see naine tegi ristimärgi ja ütles "Te päästsite me pojad...".