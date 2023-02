Häirekeskus tunnustas hädaabinumbrile helistanud julgeid lapsi

Häirekeskuse Ida keskuse juht Mari-Liis Sepp ütles, et teda rõõmustab, et sirguv põlvkond on väga teadlik hädaabinumbrist 112. "Hädaabinumbrile helistades on kõige olulisem anda täpset infot selle kohta, mis juhtus ja kus juhtus. Oluline on jääda rahulikuks, vastata päästekorraldaja küsimustele ja järgida saadud juhiseid. Lapsed on tähelepanelike kuulajatena eeskujuks paljudele täiskasvanutele," sõnas Sepp.