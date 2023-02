INTERVJUU ESINUMBRIGA ⟩ Keskerakond peab oluliseks, et kogu Eesti areneks ühtlaselt

Kaido Höövelson tõdeb, et on poliitikas alles suhteliselt värske tegija ja püüab praegu hoolega õppida, kuidas valimistel edu saavutada.

Keskerakonna uus esinumber Ida-Virumaal on Kaido Höövelson, kes on tuntud maailma tippu kuulunud sumomaadlejana. Ta loodab, et siinsed valijad hindavad teda selle eest, et ta vähemalt püüab Tallinna poole kaldu veerevat maksuraha ühtlasemalt ülejäänud Eesti suunas tõugata.