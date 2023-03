Jõhvi ja Ahtme hooldekodu kemplevad nelja hoolealuse pärast

Jaanuari viimasel päeval andis Ahtme hooldekodu sotsiaaltöötaja Jõhvi hooldekeskuse juhatajale e-kirjaga teada, et nood neli oma elanikku valmis seaksid ja asjad kokku pakiksid: järgmisel hommikul tullakse Ahtme hooldekodust neile järele, et nad oma majja viia.

Jutt on Tallinna elanikest, kelle ametlik eestkostja on Haabersti linnaosavalitsus. Jõhvi hooldekeskuses on nad elanud kaks kuni neli aastat.